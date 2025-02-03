При взрыве в Москве погиб не Армен Саркисян, а его охранник (обновлено)

При взрыве в «Алых парусах» в Москве погиб не Армен Саркисян, а его охранник.

Как пишет газета «Коммерсант», в московском жилом комплексе взрывное устройство сдетонировало в тот момент, когда в подъезде вместе с охранниками находился руководитель «Федерации бокса ДНР» и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Саркисян был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, а один из его охранников погиб, утверждает издание.

РБК также сообщает, что Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса», а не погиб на месте, как передает со ссылкой на источник Интерфакс.

По данным «Коммерсанта», возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Саркисяна объявили в розыск в Украине, отмечает издание.

Update: криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян скончался в реанимации, не приходя в сознание, пишут российские Telegram-каналы.