Банки Камбоджи, Лаоса, Нигерии, Туниса и Эфиопии смогут участвовать в валютных торгах в РФ

Представители банков Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии смогут участвовать в валютных торгах в России. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Распоряжение об этом подписано. Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии", - говорится в сообщении.

Первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран был утвержден правительством в сентябре 2023 года. Он включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и ЮАР.

"Подписанное распоряжение - часть работы по реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Они позволяют повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте", - поясняется в сообщении правительства РФ.