Из-за ракетной атаки РФ утром 1 февраля есть погибшие в Полтаве и Харькове

До трех человек возросло количество погибших в Полтаве в результате российского ракетного удара по жилому дому утром 1 февраля.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, еще десять человек пострадали, среди них – ребенок.

В результате попадания беспилотника Shahed в здание в Харькове погибла 60-летняя женщина, минимум пять человек пострадали, сообщили в областной военной администрации. В Запорожье во время атаки дронов ранен 57-летний мужчина, пострадали учебное заведение, дома.

Из-за ракетной атаки РФ утром 1 февраля в семи областях Украины вводят аварийные отключения света, сообщает Укрэнерго. Ограничения применяют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.