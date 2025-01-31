Чиновников Кыргызстана обвиняют в попытках вымогательства в отношении компаний РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим кыргызским коллегой Адылбеком Касымалиевым потребовал прекратить давление и необоснованные претензии госорганов Кыргызстана в отношении российских компаний.

"Есть ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную озабоченность. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Кыргызстана высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Кыргызстана, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков", - сказал Мишустин в начале переговоров с Касымалиевым.

Глава правительства РФ сообщил, что "факты противоправных, иногда вымогательских действий изложены в дипломатической ноте российского МИДа".

"Просим, чтобы руководство Кыргызстана прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов", - заявил Мишустин, которого цитируют росСМИ.

Со своей стороны новый премьер Кыргызстана пообещал разобраться в этой ситуации.