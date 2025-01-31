Беларусь разрабатывает проект модельного закона о технологиях ИИ для стран СНГ

В Беларуси разрабатывается проект модельного закона о технологиях искусственного интеллекта для стран СНГ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарном заседании форума "Digital Almaty 2025. Industrial Al: технологии для новой эры".

"Он увидит свет уже в этом году. Основная цель закона - рамочная унификация законодательств государств, входящих в СНГ. Модельный закон может стать и базой для выработки общих концептуальных подходов к развитию искусственного интеллекта на уровне ЕАЭС", - сказал Головченко, которого цитируют госСМИ.

По его словам, уже апробированные в мировой практике подходы смогут значительно упростить путь.

"Поодиночке собрать необходимые массивы данных для обучения собственным решениям на национальном уровне будет сложно. Но наши интеграционные механизмы дают прекрасную возможность выполнять эту задачу сообща. Именно поэтому на уровне государств - членов ЕАЭС в год председательства Республики Беларусь хочется отметить важность и ценность такого понятия, как данные", - сказал Головченко.

"Digital Almaty 2025. Industrial Al: технологии для новой эры" - ведущий форум Центральной Азии, который проходит в Казахстане. В этом году Digital Almaty посвящен прорывным изменениям в промышленности и влиянию искусственного интеллекта на будущее глобальной индустрии.