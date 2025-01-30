ОДКБ проведет в марте стратегическую тренировку по подготовке развертывания коллективных сил

ОДКБ планирует в марте провести стратегическую штабную тренировку, в рамках которой будет отработана подготовка решений на развертывание коллективных сил. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

«Ключевым мероприятием, определяющим исходные данные для совместных учений, является планируемая в марте текущего года стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата ОДКБ, а также заинтересованных министерств и ведомств наших государств. Впервые в ходе тренировки планируется отработать вопросы подготовки предложений и проектов решений на формирование и развертывание всех компонентов коллективных сил», - сказал Сердюков, которого цитирует БелТА.

Он также подтвердил планы организации провести учения в Беларуси в сентябре.

«В текущем году планами предусмотрено провести в сентябре в Республике Беларусь совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2025», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2025», материально-технического обеспечения «Эшелон-2025». При этом замыслы этих учений планируется тесно увязать с целями совместного стратегического учения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025», - добавил он.