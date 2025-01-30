Последнее обновление: 30.01.2025 15:31

Беларусь и РФ обсуждают создание сервисного центра по ремонту средств ПВО

Госкомвоенпром ведет работу по созданию сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Согласно информации, в среду ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» стало местом проведения встречи между предприятиями Госкомвоенпрома и российской делегацией с участием представителей Министерства обороны Беларуси.

«В ходе встречи обсуждались текущие вопросы реализации проекта по созданию на базе ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» сервисного центра по ремонту средств ПВО», - говорится в сообщении Госкомвоенпрома.

С белорусской стороны во встрече также принимали участие представители ОАО «Минский завод колесных тягачей». Российскую делегацию возглавил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Дзиркалн Вячеслав Карлович.

ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» расположено в Борисове (Минская область). Предприятие занимается ремонтом вооружения и военной техники ПВО, а также другого сложного радиоэлектронного оборудования и изделий военного назначения.



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