Мелкие инвесторы cкупили рекордное количество акций Nvidia во время падения цены на них

Розничные инвесторы купили рекордное количество акций Nvidia в понедельник после того, как опасения относительно дешевой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek лишили компанию 17% акций, или $593 млрд от ее рыночной стоимости. Об этом пишет Reuters.

Данные Vanda Research показывают, что розничные покупки акций Nvidia в понедельник составили $562,2 млн, что является самой большой суммой за все время наблюдений, начиная с 2014 года.

Розничные инвесторы постоянно покупали акции Nvidia в течение последних нескольких лет. За последний квартал они приобрели акций на сумму около $7,3 млрд, согласно данным нью-йоркской фирмы, занимающейся исследованием и анализом рынка. Однако это почти вдвое меньше, чем пик квартальных покупок, зафиксированный в сентябре 2024 года.

В вторник мировые акции технологических компаний несколько восстановили равновесие, но остаются уязвимыми после того, как разгром, вызванный появлением дешевой китайской модели искусственного интеллекта, заставил инвесторов поставить под сомнение заоблачную оценку и доминирование лидеров искусственного интеллекта.

Акции технологических компаний США значительно упали во время предторговой сессии из-за прорыва китайского стартапа DeepSeek в сфере искусственного интеллекта.

Китайский стартап DeepSeek, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в понедельник обвалил мировые акции технологических компаний, поставив под сомнение технологическое доминирование Америки.

ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник обогнал конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.