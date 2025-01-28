В Литве перехватили грузовик с нелегальными сигаретами на сумму более €2 млн

Литовские пограничники перехватили в Паневежиском районе крупную партию нелегальных сигарет из Латвии, стоимость которых превышает €2 млн. Об этом сообщает литовский вещатель LRT.

Как отмечается, в пятницу, 24 января, сотрудники подразделения криминальной разведки и пограничники остановили для проверки грузовик с полуприцепом на дороге Рига – Пасвалис – Паневежис вблизи села Ванагишкю Паневежисского района.

Оба транспортных средства имели польские номерные знаки. За рулем грузовика, который недавно въехал в Литву из Латвии, был 35-летний водитель из Вильнюса.

В полуприцепе пограничники обнаружили 180 тысяч пачек сигарет Marlboro без акцизных марок и 300 тысяч пачек сигарет Minsk Capital с белорусскими бандеролями.

Стоимость этих сигарет с учетом налогов, подлежащих уплате в Литве, могла бы достичь €2 млн 150 тысяч.

Сотрудники пограничной службы заподозрили, что сигареты Marlboro могут быть поддельными. Точный ответ будет известен после проведения экспертизы.

Правоохранители допросили водителя и начали досудебное расследование по факту незаконного распоряжения подакцизными товарами.

За контрабанду законом Литвы предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.