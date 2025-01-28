Евросоюз планирует запретить продажу игровых консолей в Россию

Евросоюз планирует запретить продажу игровых консолей (PlayStation, Xbox и др.) России, потому что они используются российскими войсками для управления дронами в войне против Украины. Об этом пишет Financial Times.

"Мы действительно рассматриваем все, что помогает России вести эту войну, чтобы внести в список санкций. Даже консоли для видеоигр, потому что, очевидно, именно с помощью них они управляют беспилотниками", - сказала Кая Каллас, руководитель внешней политики ЕС.

Она добавила, что новый 16-й пакет санкций планируют приурочить к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Основные производители консолей Microsoft, Nintendo и Sony прекратили прямые продажи в Россию еще в марте 2022 года, поэтому запрет будет направлен на торговцев в ЕС, поставляющих консоли в Россию, в том числе продавцов подержанной техники.

Главный поставщик игровых консолей в Россию – это Китай, который увеличил экспорт с $30 млн в 2022 году до $120 млн в 2024 году.

Кроме консолей новые санкции будут касаться химикатов, необходимых для российской военной промышленности, сжиженного природного газа, возможно, алюминия.

Кроме того. возможно снижение ценового потолка на российскую нефть.

Для введения санкций необходимо единогласное согласие всех 27 стран-членов ЕС.