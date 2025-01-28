В Великобритании 200 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю

Двести британских компаний подписались под постоянной четырехдневной рабочей неделей для всех своих работников без потери заработной платы, что стало последней вехой в кампании по переосмыслению рабочей недели в Британии. Об этом пишет The Guardian.

Согласно информации, в этих компаниях работает более 5 тыс. человек, среди которых больше всего представлены благотворительные организации, маркетинговые и технологические компании.

Сторонники четырехдневной недели говорят, что пятидневная - это похмелье предыдущей экономической эпохи.

"Четырехдневная рабочая неделя дает людям на 50% больше свободного времени, что позволяет им жить более счастливой и более полноценной жизнью", - сказал директор Фонда 4 Day Week Foundation.

На сегодня наибольший энтузиазм проявляют лондонские компании, которые составляют 59 от общего количества.