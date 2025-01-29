Последнее обновление: 29.01.2025 18:06

Среднее время рассмотрения заявок на получение патентов на изобретения в Китае сократили

Среднее время рассмотрения заявок на патенты на изобретения в Китае сократилось до 15,5 месяца. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (CNIPA).

Средний срок рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков остается стабильным и составляет четыре месяца, пишет Синьхуа.

В настоящее время в Китае насчитывается 124 национальных центра защиты интеллектуальной собственности (ИС) и оперативной защиты прав, которые расположены в 29 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения.

По данным CNIPA, среднее время рассмотрения дел о защите ИС составляет две недели, а среднее время проведения медиации по спорам об ИС под руководством CNIPA составляет 28 дней.



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