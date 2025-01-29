В США спутниковый интернет Starlink начали внедрять в мобильные телефоны

Американский оператор мобильной связи T-Mobile начнет предлагать спутниковый интернет Starlink, развиваемый дочерней фирмой компании SpaceX Илона Маска.

По сообщению T-Mobile, в настоящее время услуга запущена в режиме тестирования. На первом этапе будет тестироваться обмен сообщениями, а на последующих добавятся функции звонков и мобильного интернета. Связь тестируется на базе телефонов Apple, передает Reuters.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала соответствующую лицензию в октябре 2024 года.

Тогда же FCC дала разрешение T-Mobile и SpaceX предложить услугу спутникового интернета в штате Северная Каролина, сильно пострадавшем от урагана. В отличие от обычного мобильного интернета, который обеспечивается через базовые станции сотовой связи, спутниковый интернет Starlink не зависит от этих станций: сигнал передается через многочисленные спутники Starlink на низкой орбите. К настоящему времени техническая доступность интернета Starlink обеспечена почти на всей территории США.