В Швеции после серии взрывов задержали подозреваемого

В Швеции после рекордного количества инцидентов со взрывами задержали их предполагаемого организатора. Об этом сообщает SVT.

В течение последних недель тревожные сообщения о взрывах бомб поступали одно за другим. Только во вторник произошло шесть взрывов в разных точках страны.

В то же время полиции удалось арестовать человека, которого правоохранители называют одним из главных организаторов взрывов, стоящих за недавними нападениями.

"По нашим оценкам, он играл значительную роль в этом контексте", – сказал Макс Окервалль, заместитель начальника Южного полицейского округа Стокгольма.

"Основными причинами является то, что за пределами Швеции есть люди, которые контролируют и координируют это различными способами, а также то, что есть много молодых людей, в основном парней, которые готовы взять на себя эти задачи", – отметил он.

По словам Окервалля, нет никакой связи между исполнителями и адресом или местом взрывов.

"Они приезжают из других частей Швеции. По его словам, очень большая часть из них – беглецы из различных мест размещения от социальных служб", – рассказал он.

"Что, тем не менее, радует, так это то, что мы арестовываем многих из этих преступников", – добавил полицейский.

По словам заместителя начальника полиции, за последнее время удалось предотвратить столько же инцидентов, сколько и произошло.

В этом году уже произошло около 30 взрывов, большинство из них – в районе Стокгольма. По данным полиции, причинами взрывов являются конфликты в среде преступных группировок, а также резкое увеличение случаев вымогательства, в первую очередь, у владельцев бизнеса, но также и у частных лиц.

Премьер-министр Ульф Кристерссон назвал многочисленные взрывы "внутренним терроризмом".

Министр юстиции Гуннар Стреммер созвал Совет против организованной преступности на внеочередное заседание в четверг, 30 января.

В последние месяцы в Швеции зафиксировали всплеск насилия, связанного с деятельностью организованных преступных группировок.

Шведская полиция констатирует, что иностранные государства используют социальные сети для вербовки шведских банд и даже детей для насильственных нападений.

На этом фоне консультативная комиссия предлагает правительству Швеции временно ужесточить ответственность за тяжкие преступления с 14-летнего возраста.