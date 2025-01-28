Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

Беларусь на последнем месте по росту жилищного строительства среди стран ЕАЭС

Беларусь оказалась на последнем месте по росту жилищного строительства среди стран ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

При этом Армения продемонстрировала самый высокий темп роста жилищного строительства, увеличив объем введенного в эксплуатацию жилья почти вдвое за январь-ноябрь 2024 года.

По данным ЕЭК, в Армении введено в эксплуатацию 928,9 тысяч квадратных метров жилья, что на 89% превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

В Казахстане рост составил 8,3% с объемом введенного жилья 16,3 млн квадратных метров, в Кыргызстане – 7,1% (1,1 млн квадратных метров), в России – 0,7% (93,8 млн квадратных метров), а в Беларуси – всего 0,4% (3,3 млн квадратных метров).



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