Крупнейший производитель одежды в России закрывает фабрики из-за оттока кадров на войну

Крупнейший производитель одежды в России Gloria Jeans закрывает швейные фабрики в городах Шахты и Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на информированные источники.
В руководстве компании заявили, что многие сотрудники пошли на войну с Украиной и производство стало убыточным.
Работники предприятий уже получили официальное уведомление об увольнении с 31 марта в связи с закрытием фабрик. Рабочие места лишатся около 1500 рабочих.
По словам основателя и председателя совета директоров Gloria Jeans Владимира Мельникова, ключевые причины сокращения производства – отсутствие новых технологий для развития эффективности бизнеса и убыточность, обусловленная оттоком кадров на войну.
К концу 2023 года сеть Gloria Jeans охватывала более 700 магазинов в более чем 300 городах России, Беларуси и Казахстана.