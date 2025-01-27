Госкомимущество Беларуси и Росреестр будут обмениваться данными

Госкомимущество Беларуси и Росреестр подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать и наладить обмен открытыми пространственными данными.

Таким образом, "работы по созданию Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств - участников СНГ (Геопортал ИПД СНГ) вышли на новый этап", сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Международный договор подготовлен в развитие решения Экономического совета СНГ. В соответствии с ним оператору Геопортала СНГ - публично-правовой компании "Роскадастр" - необходимо проработать вопросы сбора и передачи открытых пространственных данных.

"Сегодня мы переходим к новому этапу реализации проекта - подписанию соглашения между Росреестром и Госкомимуществом Республики Беларусь. Наша первоочередная задача - подготовка конкретных предложений по развитию Геопортала ИПД СНГ и разработка дорожной карты. Необходимо на системной основе организовать сбор и обмен пространственными данными для наполнения портала и обеспечения работы сервисов для жителей наших стран, и союзного государства. Рассчитываем, что к проекту в ближайшее время подключатся коллеги и из других стран Содружества", - отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

По его словам, с 2024 года ведутся работы по техническому проектированию и разработке соответствующей информационной системы Геопортала. В текущем году планируется наполнить его открытыми пространственными данными, обеспечить работу сервисов и ввести в эксплуатацию. В рамках первой очереди портал будет отрабатывать четыре пользовательских трансграничных сценария: "Я-турист", "Я-студент", "Я-работник" и "Я-инвестор".