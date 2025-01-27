Последнее обновление: 27.01.2025 16:28

Беларусь и РФ согласовали проект соглашения о драгметаллах

Министерства финансов Беларуси и России согласовали проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.

Как сообщает пресс-служба Минфина Беларуси, на переговорах также рассмотрены вопросы "по углублению кооперационных связей" между хозяйствующими субъектами ювелирного рынка России и Беларуси.

Встреча прошла 24 января в Москве на уровне заместителей министров Беларуси и РФ - Александра Судникова и Алексея Моисеева.



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