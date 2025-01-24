В ЕАЭС за нарушения правил конкуренции на трансграничных рынках вводят штрафы

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и порядок рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, по результатам рассмотрения дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках для устранения нарушений и восстановления условий конкуренции комиссия может выдавать правонарушителям так называемые "поведенческие условия". В договор о Евразийском экономическом союзе введены штрафные санкции за невыполнение таких "поведенческих условий.

Внесенные в акты ЕАЭС поправки предусматривают проведение комиссией контроля за выполнением правонарушителем "поведенческих условий". При их невыполнении в установленный срок возбуждается дело в порядке, аналогичном процедуре за непредставление в Комиссию информации (без проведения расследования). К правонарушителю будут применяться штрафные санкции, размер которых зависит от состава правонарушения.

Максимальный размер штрафа по отдельным составам достигает 700 тысяч российских рублей (на сегодня $7 тыс.).