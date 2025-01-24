Молдова связывает долгосрочные поставки газа в Приднестровье с выводом войск РФ

Долгосрочное решение о поставках газа в непризнанное Приднестровье зависит от вывода российских войск из региона. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью агентству AFP.

По словам Речана, "газовый и энергетический кризис в Приднестровье направлен на создание кризиса безопасности в Молдове и во всем регионе".

Молдавский премьер считает, что выходом из кризиса может стать принятие приднестровскими властями газа и угля от международного сообщества или возобновление поставок Газпромом.

"Очень важно понимать, что этот сценарий возможен, только если мы заменим нынешнюю так называемую миротворческую миссию, в которой участвуют российские военные, на гражданскую миссию. Миротворческую миссию под руководством ООН", – подчеркнул Дорин Речан, которого цитирует NewsMaker.

В то же время Речан считает, что Россия намерена "консолидировать свою мощь и военное присутствие, чтобы бросить вызов Украине на западе и юго-западе, то есть в Одесской области".

С 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта Газпром прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги компании "Молдовагаз". Газпром оценивал долг в $709 млн, Кишинев этого долга не признает.

Из-за отсутствия российского газа в Приднестровье отключено центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлены практически все промышленные предприятия.

Власти непризнанного Приднестровья утверждают, что имеющихся запасов природного газа в экономном режиме потребления хватит до конца января.

На прошлой неделе лидер непризнанной республики Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновятся в рамках "гуманитарной помощи".