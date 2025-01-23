Россельхознадзор развернул обратно в Беларусь полтонны вареной колбасы.

«На российско-белорусской границе в Псковской области инспектором Управления Россельхознадзора запрещено перемещение 500 кг готовой мясной продукции (вареной колбасы), перевозимой в автотранспортном средстве с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки», - говорится в сообщении ведомства.

Во время проверки отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые подтверждают безопасность и происхождение мясной продукции. Также машина не была оснащена необходимым холодильным оборудованием.

«Перемещение 500 кг вареной колбасы по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь», - сообщил Россельхознадзор.