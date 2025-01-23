Последнее обновление: 23.01.2025 18:07

Выдачи автокредитов в России рухнули почти в два раза

Выдачи автокредитов в IV квартале 2024 года резко снизились: по объему выданных средств снижение составило 44,9%, по количеству оформленных кредитов — 38,8%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, объем средств, выданных банками на покупку автомобилей, снизился с 702,6 млрд рублей в III квартале до 387,3 млрд рублей в IV квартале 2024 года. Количество выдач сократилось с 482,5 тысячи до 295,4 тысячи кредитов.

Помимо того, что на фоне введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики, на резкое сокращение выдач повлияли рост утилизационного сбора и рыночных ставок, сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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