РФ ночью запустила по Украине почти сотню ударных беспилотников и дронов-имитаторов

В ночь на 22 января РФ выпустила по Украине почти сотню ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, большинство целей были сбиты, однако есть последствия в шести областях.

С 19:00 вторника, 21 января, россияне атаковали 99 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Чауда (аннексированный Крым), Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (Россия).

По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 65 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Еще 30 дронов-имитаторов локационно потеряны.

В результате ночной атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные здания, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Специальные службы устраняют последствия.