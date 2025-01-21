Порт Тартус в Сирии разорвал 49-летний инвестконтракт с Россией

Порт Тартус в Сирии разорвал соглашение с российской компанией об инвестициях. Об этом пишет российское издание "Важные истории" со ссылкой на сирийскую газету al-Watan.

По словам директора Тартуской таможни Рияда Джуди, все доходы от деятельности порта теперь направляются на благо сирийского государства. Рабочие, занятые в порту, вернутся под управление сирийской стороны.

Также в порту восстановят устаревшие механизмы, которые использовали российская компания без модернизации, как это предусматривалось договором.

Инвестконтракт сирийский порт и российская компания "Стройтрансгаз" заключили в 2019 году сроком на 49 лет. Москва обещала инвестировать в порт не менее $500 млн до 2023 года.