Четверть малого бизнеса в России оказалась на грани банкротства

На фоне удорожания заемного финансирования, проблем со сбытом продукции и ожиданий сокращения продаж примерно четверть российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) допускают закрытие своего бизнеса. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Согласно исследованию, доля убыточных представителей малого и среднего бизнеса выросла с 5% в 2023 году до 8% в 2024 году (в 2022-м таких было 9%). Индекс RSBI в декабре упал до минимума с 2023 года - 52,7 пункта.

До лета 2024 года ожидания бизнеса были оптимистичными (58,1 пункта в мае). Но уже в июне индекс RSBI снизился до 57,6 пункта, в июле - до 55, в августе - до 54,7.

Это произошло из-за ухудшения финансовых возможностей МСП после взлета ключевой ставки, отмечают аналитики. Рост ставки привел к падению потребительской активности россиян и, соответственно, выручки, а также росту стоимости кредитов. Кроме того, начала сокращаться господдержка бизнеса.

В декабре замедление деловой активности показали все типы МСП. Больше всего в индексе просели показатели продаж, также нисходящий тренд показала торговля (из-за сокращения продаж и планов по ним), в услугах наблюдалась стабильность, при этом едва заметный рост продемонстрировало лишь производство.

Опрос показал также, что 35% субъектов МСП ожидают дальнейшего спада продаж. Это на 7% больше ноябрьского показателя 2024 года - максимум за два года.

Характерно, что, согласно исследованию, доля одобрений кредитов МСП банками снизилась до минимума с лета 2023 года (62%). 15% опрошенных компаний сообщили о наличии действующего кредита, в декабре его получили 12%. Рекордный процент предпринимателей (31%) не готов оформлять займы из-за высоких ставок.