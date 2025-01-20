В Воронежской области продолжают тушить нефтебазу после атаки беспилотников

В Лискинском районе Воронежской области продолжают тушить пожар на нефтебазе, которую дроны атаковали в ночь на 16 января. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"На отдельных участках возгорание ликвидировано. На других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась. Параллельно продолжается работа по предупреждению распространения огня", - написал он в Telegram-канале.

Нефтебаза загорелась после атаки БПЛА. Тогда, по информации Гусева, территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть ударов пришлась по нефтебазе. В Лискинском районе был введен режим ЧС.