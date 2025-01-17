В Кремле обеспокоились возможным приближением британской военной инфраструктуры к России

Возможность размещения на Украине британской военной инфраструктуры в рамках соглашения о столетнем партнерстве вызывает беспокойство, однако предстоит еще дальше анализировать то, что будет происходить. Об этом заявил Дмитрий Песков, исполняющий обязанности пресс-секретаря Путина.

"Это не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ - элемент достаточно беспокоящий", - сказал он на брифинге, комментируя соответствующий пункт соглашения между Украиной и Великобританией.

По его словам, "надо будет дальше анализировать то, что будет происходить".

У Пескова спросили, как в Кремле отнеслись к пункту договора, который касается расширения военного сотрудничества Украины и Великобритании в Азовском море.

"Негативно. Это внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", - сказал Песков, которого цитируют росСМИ.