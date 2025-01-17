Польша сократит импорт российского сжиженного газа на 80% на фоне санкций

Польша, крупнейший импортер российского сжиженного газа (СУГ), в этом году сократит закупки примерно на 80% из-за западных санкций. Об этом сообщила Польская ассоциация СУГ (POGP).

По прогнозам POGP, объемы импорта из России уменьшатся до около 20 тысяч тонн в месяц по сравнению со средними 100 тысячами тонн в месяц в 2024 году. Это стало следствием внедрения санкций ЕС на российский СУГ с 20 декабря, пишет Reuters.

Санкции не распространяются на определенные виды СУГ, такие как бутан и изобутан, которые преимущественно используются как сырье для производства других нефтехимических продуктов. Другие виды СУГ в основном используются в качестве топлива для автомобилей и отопления.

Чтобы компенсировать дефицит, Польша увеличит импорт СУГ через порты и автотранспорт из таких стран, как Германия и Нидерланды, отмечает POGP.

По данным LSEG, в 2024 году Польша уже увеличила морской импорт СУГ на 5%, до 1,14 миллиона тонн, предусматривая санкции.

Поставки из США и Великобритании также значительно выросли, тогда как морской импорт из Швеции снизился.