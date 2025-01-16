С 20 января белорусская милиция перейдет на "усиленный режим"

Органы внутренних дел и внутренние войска МВД Беларуси перейдут с 20 января на "усиленный режим". Об этом заявил на пресс-конференции начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя.

"С 20 января личный состав органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск переводится на усиленный вариант несения службы, для координации действий личного состава, сбора и анализа информации предусмотрено функционирование оперативно-ситуационных штабов на всех уровнях", - сказал он.