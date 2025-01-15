Последнее обновление: 15.01.2025 18:00

Россия будет подавать газ в непризнанное Приднестровье как "гуманитарную помощь"

Россия подаст газ в качестве гуманитарной помощи в Приднестровье. Об этом заявил лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский.

Как известно, накануне, 14 января, Красносельский провел в Москве переговоры по энергетическому кризису, который сложился в регионе после остановки транзита российского газа через Украину.

Уже 15 января он заявил, что Россия подаст газ в качестве гуманитарной помощи в непризнанное Приднестровье.

Также он подчеркнул, что "российский газ будут поставлять только для потребителей Приднестровья, а не Молдовы".

Напомним, 1 января 2025 года, после прекращения подачи газа РФ, в Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. С 3 января в приднестровском регионе начали вводить веерные отключения электроэнергии.

Экс-министр энергетики Молдовы Виктор Парликов спрогнозировал, что Газпром вскоре возобновит поставки газа Приднестровью, получив желаемый информационный эффект от созданного кризиса.



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