МИД Армении вызвал российского посла из-за антиармянских заявлений на госТВ России

В понедельник, 15 января 2025 года, Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Российской Федерации Сергея Копыркина для вручения ноты протеста.

Поводом послужили высказывания, прозвучавшие в эфире программы "Вести недели" на всероссийском государственном телевидении 12 января.

По информации армянского внешнеполитического ведомства, во время телепередачи были озвучены "искусственно сгенерированные заявления, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения". В ответ на это армянская сторона выразила официальный протест, вручив послу соответствующую ноту.

Дипломатический демарш Еревана демонстрирует растущую напряженность в армяно-российских отношениях, особенно в контексте освещения армянской тематики в российских государственных СМИ. Этот инцидент стал очередным свидетельством осложнения двусторонних отношений между странами, традиционно считавшимися стратегическими партнерами.