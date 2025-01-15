Российские авиакомпании вывели из-под зарубежных рисков более половины самолетов

Менее чем за три года санкций против гражданской авиации РФ перевозчикам удалось избавить от двойной регистрации, мешающей полетам за границу, около 360 самолетов — более половины оставшегося в РФ флота. Об этом пишет газета "Коммерсант".

По подсчетам издания, с учетом выведенных из-под двойной регистрации самолетов, а также самолетов российского производства Sukhoi Superjet 100 теперь за границу могут летать более 500 лайнеров.

До начала войны большинство иностранных самолетов, которые использовали российские авиакомпании, были зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии. Из-за санкций эти страны приостановили действие сертификатов летной годности этих самолетов, и перевозчики начали переводить их в российский реестр. Но регистрация более чем в одной стране запрещена - на таких самолетах летать за границу нельзя.

По данным Росавиации, в марте 2022 года в регистрации Бермуд находились 745 российских самолетов, еще 36 были зарегистрированы в реестре Ирландии. После введения санкций перевозчики потеряли доступ примерно к 80 самолетам, но по меньшей мере 665 все еще оставались зарегистрированными на Бермудах.

Больше всего самолетов от двойной регистрации избавил "Аэрофлот" - 192 лайнера из 271. По данным газеты, на это у компании ушло более 250 миллиардов рублей из почти 300 миллиардов, выделенных из Фонда национального благосостояния (ФНБ). С учетом средств, которые правительство выделяло авиакомпаниям, также переоформлены 45 из 103 самолетов S7 и 19 - "Уральских авиалиний" (под двойной регистрацией осталось 33 борта). У Utair в регистрации Бермуд остается 24 из 56 самолетов, пишет газета "Коммерсант".

По словам источников издания, новых траншей господдержки на эти сделки нет, но вопрос не снят с повестки дня.

В то же время вопрос прав собственности и переоформления лизинговых контрактов остается нерешенным для многих самолетов, отмечают эксперты. Дело в том, что снять самолеты с учета в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.

Урегулирование прав собственности позволит также снизить общую сумму судебных претензий от иностранных лизингодателей после завершения разбирательств с западными страховщиками. Сумма претензий, которую рассматривает только Высокий суд Лондона, составляет около десяти миллиардов евро, пишет газета "Коммерсант".