Украина утвердила Стратегию цифрового развития инноваций

Правительство утвердило Стратегию цифрового развития инноваций Украины (WinWin) до 2030 года, которая определяет ключевые направления государственной политики в сфере развития инновационных продуктов, товаров и услуг. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, образованию, науке и технологиям - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Стратегия WinWin - это комплексное видение и конкретные шаги для укрепления инновационной экосистемы в Украине, эффективного регулирования и открытия новых рынков.
Она предлагает видение, как создать благоприятные условия для бизнеса, стартапов, ученых, инвесторов и международных партнеров в сфере инноваций, которые являются критически важными для защиты суверенитета, экономического развития, восстановления и поддержки процесса трансформации Украины.
Ключевые отрасли, которые являются основой развития инноваций:
AUV - беспилотные технологии;
полупроводники - их используют в машинах, телефонах и компьютерах;
GreenTech - зеленые экологические технологии;
AI - искусственный интеллект;
MedTech - технологии в медицине;
BioTech - биотехнологические технологии;
DefenseTech - оборонные технологии;
Secure Cyber Space – кибербезопасность;
XR - технологии, расширяющие реальность (VR, AR и MR);
AgriTech - аграрные технологии;
Fluid Economy - экономика без границ;
Edtech - развитие системы образования.
Реализация стратегии позволит Украине сделать экономический скачок благодаря созданию инновационных продуктов, товаров и услуг. При этом Украина должна стать региональным лидером и драйвером инноваций в Европейском Союзе, используя экспортный потенциал своих технологических продуктов.
Благодаря реализации стратегии до 2030 года Украина будет иметь шанс подняться с 79-го места в глобальном индексе человеческого капитала, которое она занимала в 2023 году, на 55-е.