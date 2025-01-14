Продажи автомобилей Belgee в России в 2024 году выросли в 27 раз

Объем продаж автомобилей белорусского бренда Belgee на российском рынке в 2024 году составили 35,53 тыс. единиц, что более чем в 27 раз больше показателя 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба завода "БелДжи".

"Продажи в 2024 году совокупно составили 35,53 тыс. единиц, и в 4-м квартале марка ежемесячно входила в топ-10 иностранных автомобильных брендов по этому показателю (в России)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2024 году дистрибьютор Belgee в России ("Слава Моторс Рус") активно развивал дилерскую сеть: было открыто 128 авторизованных центров в 66 городах.

Автомобили Belgee представляют собой локализованные версии китайских моделей Geely. В настоящее время Belgee представлен на российском рынке кроссовером X50, созданным на основе китайской модели Geely Coolray, и среднеразмерным кроссовером X70 - адаптированной под российские условия эксплуатации версией китайской модели Geely Atlas Pro.

До июня 2024 года бренд Belgee в России не был представлен официально. Продажи осуществлялись напрямую с белорусского завода конечным покупателям, а также в дилерских салонах республики. В начале июня Belgee заявил об официальном выходе на российский рынок, его эксклюзивным дистрибьютором в РФ с 1 июля является компания "Слава Моторс Рус".