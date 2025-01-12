В Энгельсе пятый день продолжает гореть атакованная беспилотником нефтебаза.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Саратовской области Роман Бусаргин, на месте пожара «продолжается процесс контролируемого выгорания топлива». Он утверждает, что количество дыма, как и площадь пожара, снижается.

Удар по нефтебазе был нанесен в ночь на среду.

Власти области сообщили о попадании в «промышленный объект», позже Генштаб ВСУ заявил, что беспилотники атаковали базу хранения нефтепродуктов «Комбинат Кристал» в Энгельсе.

По информации украинских военных, эта именно эта база обслуживает расположен военный аэродром, где базируется российская стратегическая авиация, которая регулярно используется для нанесения ударов по территории Украины.

В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, в первые сутки при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС.

В прошлом году украинские дроны не менее 81 раза атаковали нефтеперерабатывающие предприятия и топливные базы, находящиеся на территории России, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Украины.