Газпром имеет 45 дней для выхода из сербской нефтекомпании NIS

В связи с новыми санкциями США против российского нефтяного сектора компании "Газпром Нефть" предоставлено 45 дней для выхода из состава собственников сербской нефтяной компании NIS. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

NIS сейчас принадлежит преимущественно "Газпром нефти", которая владеет 50% акций, и Газпрому, имеющему 6,15% акций, пишет Reuters.

В пятницу администрация Байдена ввела самый масштабный на данный момент пакет санкций, направленных на доходы России от нефти и газа.

"Они требуют от нас полного выхода россиян из NIS, не сокращения, а именно устранения", - отметил Вучич. Он добавил, что балканской стране дали срок до 10 марта для завершения сделки с россиянами.

Как сообщалось, Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз", а также провайдеров страхования судов "Ингосстрах" и "Альфастрахование".