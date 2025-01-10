В Москве расценили последние решения Еревана как начало выхода Армении из ЕАЭС

Обсуждение Арменией законопроекта, предполагающего запуск процесса вступления в Евросоюз, можно рассматривать как начало выхода страны из Евразийского экономического союза. Так считает вице-премьер России Алексей Оверчук.

Его слова приводит пресс-служба российского правительства.

"Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства ", - заявил он.

Он отметил, что решение о запуске процесса вхождения в ЕС - "это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право".

Как сообщалось, правительство Армении 9 января одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Принятие закона даст старт этому процессу. Непосредственно решение о вступлении в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Оверчук уже заявил, что участие в ЕАЭС и Евросоюзе несовместимо с учетом свободного обращения товаров, услуг, капитала на их территории, так что Армении придется выбирать между этими организациями. В случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет имевшиеся у нее привилегии, добавил он.