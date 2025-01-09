Деятельность Эстонской православной церкви хотят запретить

Министерство внутренних дел Эстонии готовит законопроект, направленный на прекращение деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).

Согласно планам, парламент может принять закон в апреле, сообщают эстонские медиа.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс 24 октября выступил в парламенте с политическим заявлением, в котором сообщил о разработке в МВД поправки к закону о церквях и приходах.

В нем предлагается законодательно запретить деятельность в республике церквям и приходам, связанным с Русской православной церковью.

Власти Эстонии ранее неоднократно требовали от ЭПЦ МП прекратить связи с Русской православной церковью. 20 августа Собор ЭПЦ МП одобрил новую редакцию устава, согласно которой было предложено убрать из названия церкви упоминание о московском патриархате и дать ей новое название: Эстонская православная церковь. Однако правительство с этим не согласилось.