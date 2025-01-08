Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

Финляндия признала непригодным для мореплавания повредивший кабель российский танкер

Финские власти признали задержанный танкер Eagle S, повредивший подводные кабели в Балтийском море, непригодным к мореплаванию после проведенных на борту проверок. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление финского агентства транспорта и связи Traficom.

По результатам проверки государственного портового контроля на судне Eagle S, входящем в состав теневого флота России, было выявлено 32 неисправности.

Три неисправности были достаточно серьезными, чтобы приостановить эксплуатацию судна, — они касались пожарной безопасности, навигационного оборудования и вентиляции в насосном отделении, заявили в Traficom.

"Прежде чем судно сможет продолжить путь, Traficom должна проверить, устранены ли недостатки, или что государство флага составило план ремонта", - говорится в заявлении агентства транспорта.

В конце декабря Финляндия задержала перевозивший российскую нефть танкер Eagle S по подозрению в повреждении финско-эстонской линии электропередачи Estlink 2. Полиция страны обнаружила на дне Балтийского моря следы, вероятно, принадлежащие якорю этого танкера. Позже нашли сам якорь и подняли его со дна Финского залива. Судно все еще находится в статусе задержанного по подозрению в умышленном повреждении кабеля, и финский суд отказал в его освобождении.



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