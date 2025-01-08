Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

Турция установила новую разведывательную систему на самолеты и вертолеты

Самолеты береговой охраны Турции получили новую систему командования и управления ADVENT MARTI, которая призвана повысить эффективность выполнения задач в операциях по обеспечению безопасности и обороны. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе «Хавелсана».

«ADVENT MARTI разработан специально для самолетов и вертолетов специального назначения. Он обеспечивает мониторинг ситуации в режиме реального времени, улучшает возможности управления и контроля, а также может быть адаптирован к требованиям различных задач», - говорится в сообщении компании.

Система управления и контроля ADVENT MARTI предназначена для ведения разведки и наблюдения, противодействия кораблям и подводным лодкам, радиоэлектронной борьбы, поисково-спасательных операций, передачи данных в тактических условиях, предотвращения незаконной деятельности, такой как контрабанда наркотиков, торговля людьми и похищение людей.

ADVENT MARTI повышает эффективность задач в режиме реального времени, улучшает возможности принятия решений и легко интегрируется в глобальную инфраструктуру безопасности.



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