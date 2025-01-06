Ильхам Алиев возложил на РФ вину за крушение самолета AZAL под Актау

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от казахстанского Актау.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал он в понедельник на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

По его словам, сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - добавил Алиев, которого цитирует Интерфакс.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший 25 декабря из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. Погибли 38 человек.

Ильхам Алиев 29 декабря заявил, что Азербайджан 27 декабря передал российской стороне три требования в связи с крушением авиалайнера, одно из них российской стороной уже выполнено. Он выразил надежду, что и другие условия азербайджанской стороны будут выполнены.

Алиев добавил, что некоторые вопросы, связанные с авиакатастрофой, остаются открытыми.

"После того, как "черные ящики" будут открыты и когда мы получим более детальную информацию, всплывут все подробности и прояснятся многие моменты, которые сегодня пока вызывают вопросы. К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае - это и абсурд, и глупость", - сказал он.

Казахстан 30 декабря отправил бортовые самописцы Azerbaijan Airlines на расшифровку в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Расшифровка "черных ящиков" самолета началась в Бразилии 3 января.