United Airlines выведет Starlink на свои коммерческие рейсы

Американская авиакомпания United Airlines заявила, что планирует в феврале начать тестирование Starlink Илона Маска для предоставления интернет-услуг в полете. Об этом сообщает Reuters.

Компания заявила, что тестирование технологии начнут с февраля, а весной 2025 года впервые предложат подключение к Starlink на коммерческом рейсе, выполняемом самолетом Embraer E-175.

Авиакомпания планирует оборудовать весь свой региональный флот двухкабинными самолетами до конца 2025 года, а первый самолет, оснащенный Starlink, поднимется в воздух на основных маршрутах до конца года.