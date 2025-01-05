Гражданин Узбекистана приговорен судом за службу в армии РФ

Гражданин Узбекистана участвовал в боях в Шахтерске и Бахмуте на стороне РФ. Суд приговорил его к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы.

Летом 2023 года 39-летний Т. А. заключил контракт с ВC РФ в Москве, куда приехал в поисках сезонной работы, пишет издание "Газета. uz".

По условиям договора, ему полагалось 450 тысяч рублей в месяц, рассказал подсудимый. Но он получил лишь два платежа по 150 тысяч рублей, затем выплаты прекратились. Согласно признанию мужчины, в боях он убил более десяти украинских солдат, сообщают СМИ.

В декабре 2023 года он вернулся в Узбекистан, где добровольно сдался правоохранительным органам. Суд учел явку с повинной как смягчающее обстоятельство.

Служба в силовых структурах других государств запрещена Уголовным кодексом Узбекистана. Власти страны неоднократно предупреждали граждан об уголовной ответственности за участие в войне в Украине на любой стороне.