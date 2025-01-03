Таксистов-нелегалов в Беларуси стало меньше - Транспортная инспекция

Таксистов-нелегалов в Беларуси стало меньше. Об этом заявили в Транспортной инспекции.

Напомним, с 1 ноября 2024 года в Беларуси работает реестр автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении, утвержденный указом № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».

В настоящее время почти 100% перевозчиков и диспетчеров такси включены в реестр.

Мониторинг рынка и контрольные мероприятия продолжаются. Транспортная инспекция проводит рейды, в том числе на столичных железнодорожном, автобусном вокзалах, а также в аэропорту. Нарушителей привлекают к ответственности.

«Мы проделали огромный объем работы, прежде всего направленный на изменение правового сознания водителей, перевозчиков, а также диспетчерских служб. Еще до введения реестра проводили встречи со всеми заинтересованными субъектами. Прошло два месяца после реформы, и мы с уверенностью можем сказать, что большинство перевозчиков и диспетчеров зарегистрировались в реестре. Незначительная часть недобросовестных перевозчиков еще осталась в теневом бизнесе, однако их все меньше и меньше. Реформа себя оправдывает в полной мере», - заявили в Транспортной инспекции.

Пассажиры, которые столкнулись с недобросовестными перевозчиками, могут обращаться в Транспортную инспекцию. Если водитель принимает наличные и отказывается выдать квитанцию, следует обращаться в налоговые органы.