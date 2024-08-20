Минский метрополитен с 26 августа переходит на зимний режим работы

С 26 августа 2024 года столичное метро переходит на зимний режим работы.

Как сообщает метрополитен, на первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы пик (с 7.00 до 9.00) составит 2 минуты, а в вечерние - (с 17.00 до 19.00, в пятницу - с 16.00 до 18.30) - 2,5 минуты.

На третьей линии интервал движения поездов остается прежним.

Расписание движения поездов до 6.00 и после 23.00 размещено на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции. Станции открыты для приема пассажиров с 5.30 до 00.40. Вестибюль №1 станции "Купаловская" (вход со стороны улицы К. Маркса) открыт для приема пассажиров с 7.00 до 21.00.

Для поездки с пересадкой на станциях "Октябрьская" - "Купаловская", "Площадь Ленина" - "Вокзальная", "Фрунзенская" - "Юбилейная площадь" перед окончанием работы метрополитена рекомендуется прибывать на пересадочный узел не на последнем, а на предпоследнем поезде.