Польские рыбаки сталкиваются со сбоями в работе GPS в Балтийском море

На севере Польши в Балтийском море фиксируют перебои с GPS-навигацией, что значительно усложняет работу экипажей больших кораблей и малых судов. Об этом сообщает RMF24.

Проблемы в основном касаются рыбаков, которые регулярно выходят на своих лодках в воды Балтийского моря.

Судна оборудованы современными навигационными компьютерами, но они не работают именно из-за помех сигнала GPS.

Рыбакам приходится пользоваться компасом, чтобы безопасно вернуться в порт.

"Существуют такие помехи, что на наших экранах все исчезает. Спутниковые компасы, даже радары – ничего не работает. Все больше приходится возвращаться к традиционным методам навигации. Традиционный компас является самым важным, и мы должны использовать его, как Магеллан", – рассказал рыбак из города Хель.

Польша, страны Балтии и Финляндия считают, что Россия глушит сигналы GPS на востоке своей страны и в регионе Балтийского моря, чтобы защитить свои нефтяные порты и другие стратегические объекты от украинских воздушных ударов или беспилотников.

Из-за этого в этом году финские авиаперевозчики несколько раз сообщали о проблемах с посадкой самолетов.

Эстония также обвинила Россию в нарушении международных правил использования воздушного пространства путем препятствования сигналам GPS.