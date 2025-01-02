В России партизаны повредили железную дорогу возле арсеналов, где хранятся «Искандеры»

Агенты движения «АТЕШ» провели диверсию на железнодорожном участке возле склада ракет и артиллерийских снарядов в Тверской области Российской Федерации. Об этом говорится на странице АТЭШ в Facebook.

«Агенты движения «АТЕШ» успешно осуществили диверсию на железной дороге в районе поселка Старая Торопа Тверской области. Этот участок трассы используется для снабжения фронта боеприпасами из 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, которые являются стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры», - отметили в АТЕШ.

По словам активистов, 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, который находится в Торопце и занимает площадь около 5 квадратных метров. км, хранятся баллистические ракеты «Искандер», ракеты «Точка-У», а также снаряды для крупнокалиберной артиллерии и боеприпасы для РСЗО «Смерч» и «Град».

В свою очередь арсенал 23-й ГРАУ, расположенный в 16 км южнее Торопца, хоть и меньше по площади, но содержит значительные запасы танковых и артиллерийских снарядов, осколочно-фугасных мин и боеприпасов к минометам, а также противотанковых ракет и управляемых снарядов.

Эти арсеналы обеспечивают значительную часть материально-технического обеспечения российских войск на передовой.

В АТЕШ подчеркнули, что диверсия вызвала осложнения в логистике боеприпасов, так как была нарушена важная линия снабжения.