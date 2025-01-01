Между Беларусью и Россией с 1 января начала действовать единая система автострахования

Между Беларусью и Россией с 1 января 2025 года начала действовать единая система автострахования.

Она подразумевает, что теперь автовладельцы могут оформить полис страхования гражданской ответственности, который будет действовать в двух странах.

В частности, водитель, оформляя полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в России, может включить в него дополнительное соглашение, позволяющее действию полиса распространяться и на территорию Беларуси. Точно также могут сделать и белорусские водители. За этот полис придется заплатить дополнительно. Стоимость такого расширенного полиса рассчитывается на основании тарифов, действующих в стране, где зарегистрировано транспортное средство, и учитывается как дополнительный риск.

Компенсация в случае ДТП будет определяться в соответствии с законодательством страны, где произошла авария.

Оформить полис в рамках такой системы могут исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в России или Беларуси, а сама машина также должна быть зарегистрирована в одной из стран.