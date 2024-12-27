Власти Азербайджана приостановили полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов РФ

Авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановлении полетов из Баку в 10 городов России. Об этом сообщила авиакомпания AZAL.

По данным авиакомпании, решением Госагентства гражданской авиации Азербайджана с 28 декабря вводятся ограничения на полеты из Баку в следующие города РФ: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ.

При этом уже с 25 декабря были введены ограничения на полеты в Грозный и Махачкалу.

В сообщении отмечается, что данные ограничения касаются полетов всех авиакомпаний.

Как сообщает AZAL, предварительной причиной авиакатастрофы самолета компании в Актау является "физическое и техническое внешнее воздействие".

Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, 25 декабря разбился недалеко от казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. Погибли 38 человек, 29 выжили.