AZAL приостанавливают полеты в семь городов РФ

Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает с 28 декабря полеты в семь городов России - Минеральные воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

AZAL отмечает, что решение о приостановлении полетов в эти семь городов РФ принято Государственным агентством воздушной авиации Азербайджана.

"Ограничения на полеты в эти города будут действовать до завершения предварительного расследования авиакатастрофы самолета Embraer 190 и с учетом рисков для безопасности полетов", - заявила компания.

Пассажирам предложено вернуть средства за уже купленные билеты по этим направлениям или заменить на другой рейс.

При этом AZAL продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.

Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, 25 декабря разбился недалеко от казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. Погибли 38 человек, 29 выжили.